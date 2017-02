Thomas Vermaelen: “Op het WK kunnen we uitblinken”

Thomas Vermaelen heeft nog eens gesproken. De verdediger die op het EK wegens een schorsing niet meedeed in de beslissende wedstrijd tegen Wales deed dat in een interview met Geert De Vlieger in zijn programma Hoogvliegers op Play Sports van Telenet. Hij sprak over zijn carrière en over de Rode Duivels en het EK. Hij blikte ook vooruit naar het WK in Rusland waar hij als 32-jarige mogelijk zijn laatste groot tornooi zal spelen.

“We hebben nu de leeftijd om uit te blinken”, aldus Vermaelen die weer een seizoen vol met blessures kent bij AS Roma. “ We hebben nu de ervaring van twee eindtornooien. We mogen niet te veel blessures meer hebben. Zeker voor mij. Ik wil nog eens laten zien waar ik voor sta. Een goed jaar bij mijn club voor het WK is ook heel belangrijk. Ik zit nu een jaar op uitleenbasis bij AS Roma en ik moet hier spelen. Belangrijkste is fit te blijven. Dan kan ik vrijuit voetballen en komt het beste in mij naar boven.”

Hoogvliegers met Geert De Vlieger en Thomas Vermaelen is op verschillende tijdstippen te zien op Play Sports.