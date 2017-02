Leuvense professor: “Schaf mondelinge examens helemaal af”

Mondelinge examens zijn compleet onbetrouwbaar. Winibert Segers, professor Vertaalevaluatie aan de KU Leuven, pleit er daarom voor de examenvorm zo goed als af te schaffen. “Een ranke, blonde studente die het goed kan uitleggen en tegen de stress kan, heeft een gigantisch voordeel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” Maar voor rector Rik Torfs is een afschaffing totaal niet aan de orde.

De huidskleur van de student, het geslacht, de kleur van de ogen. Allemaal hebben ze een invloed op de uiteindelijke beoordeling Winibert Segers

Als u zelf aan de universiteit heeft gestudeerd, dan kent u het gevoel maar al te goed. Examendag. Mondeling dan nog. Met een beetje geluk blijft de schade beperkt tot zweterige handpalmen, maar als het tegenzit: complete black-out.

Het is een van de redenen waarom Winibert Segers van de KU Leuven nooit mondelinge examens afneemt. Want sommige studenten raken verlamd door de stress, anderen niet. Dat is niet eerlijk, vindt hij. Een drama zelfs, dat zich herhaalt van de lagere school tot bij sollicitaties. “We beoordelen mensen met compleet onbetrouwbare methodes. Hoog tijd dat we solide toetsen ontwikkelen.”

De man heeft recht van spreken. Al twintig jaar onderzoekt hij de betrouwbaarheid van evaluaties. En mondelinge examens, die noemt hij de slechtste vorm die er bestaat. “De huidskleur van de student, het geslacht, de kleur van de ogen. Allemaal hebben ze een invloed”, zegt hij. “Zelfs de manier waarop een student binnenkomt: met zelfverzekerde tred of aarzelend.”

Nog zoiets: wie het goed kan uitleggen, heeft een gigantisch voordeel. Ook dat vindt Segers niet oké. “Aan uniefs en hogescholen peilen we au fond naar de feitelijke kennis van studenten”, zegt hij. “Als je hun mondelinge vaardigheden wil toetsen, dan bestaan daar andere instrumenten voor.”

Geen steun van rector

Nochtans trekt de KU Leuven al decennia resoluut de kaart van mondelinge proeven. En dat vindt rector Rik Torfs maar goed ook. Hij schermt met intern onderzoek dat aantoont dat de resultaten van de schriftelijke, mondelinge en multiple choice-examens heel dicht bij elkaar liggen. “De slaagkansen liggen zelfs iets hoger bij mondelinge proeven. Bovendien kan de prof in een gesprek bijkomende vragen stellen en dus meer naar de kennis peilen.”

Complete objectiviteit is volgens de rector onmogelijk. Zelfs niet wenselijk. “Het is net goed dat andere vaardigheden worden beoordeeld. Je goed mondeling kunnen uitdrukken is cruciaal voor het latere beroepsleven.”

Een afschaffing is dus niet aan de orde, zegt hij. Temeer omdat er geen draagvlak voor bestaat. De Leuvense en Gentse studentenraden bevestigen dat zij geen vragende partij zijn.