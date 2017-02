Matthias Schoenaerts getipt als nieuwe James Bond

Het blijft stil rond de nieuwe James Bond-film. Hoofdrolspeler Daniel Craig heeft nog steeds niet beslist of hij een vijfde keer in de huid van de Britse spion wil kruipen, dus is het zo goed als zeker dat de geplande releasedatum – oktober 2017 – niet gehaald wordt. Intussen is de geruchtenmolen over wie Craig zou opvolgen, al even druk aan het draaien.