Opnieuw meer Belgen op de bouwwerf

Na drie opeenvolgende jaren van daling, is het aantal Belgische bouwvakkers vorig jaar weer gestegen. Tegelijk daalde het aantal buitenlanders in de bouw. Dat maakte staatssecretaris voor Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) bekend naar aanleiding van Batibouw, dat gisteren de deuren opende voor het grote publiek.

Eindelijk is er een licht herstel na enkele moeilijke jaren voor de bouwsector Philippe De Backer

In de bouwsector werkten vorig jaar 268.200 Belgische werknemers en zelfstandigen. Dat zijn er 2.200 meer dan in 2015. Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, spreekt van een trendbreuk. “Eindelijk een licht herstel na enkele moeilijke jaren voor de bouwsector”, zegt hij. Dit is dan ook de eerste stijging sinds 2012.

De bouw heeft die stijging te danken aan een algemene heropleving van de economie. Maar volgens De Backer komt dat ook door de lastenverlaging van de regering-Michel. “Het is belangrijk om naar aanleiding van Batibouw het goede nieuws voor de sector onder de aandacht te brengen”, zegt De Backer. De bouwbeurs is gisteren in Brussel opengegaan voor het brede publiek.

Extra voorwaarden

De stijging van het aantal Belgische bouwvakkers gaat hand in hand met de daling van het aantal werknemers uit andere Europese landen. Dat blijkt dan weer uit de Limosa-databank waarin buitenlandse bouwvakkers zich moeten registreren. In 2016 waren dat er bijna zevenduizend minder dan in 2015. Een cijfer dat trouwens niet vergeleken kan worden met het aantal voltijdse werknemers, omdat buitenlanders zich al vanaf één gewerkte dag in ons land moeten registreren.

Staatssecretaris De Backer is blij met deze daling van het aantal “detacheringen”, want dat systeem is heel gevoelig voor fraude. Bovendien betalen deze bouwvakkers hun sociale bijdragen in hun land van herkomst, waardoor de Belgische sociale zekerheid daar geen inkomsten op heeft.

“We slagen er ook steeds beter in om de echt malafide bedrijven aan te pakken”, aldus staatssecretaris De Backer. “Maar we willen nog verder gaan. Zo hebben we nu extra voorwaarden ingebouwd in de openbare aanbesteding voor openbare gebouwen. Zo mogen er per specialisme niet meer twee onderaannemers worden ingeschakeld. Ook kunnen bedrijven waarvan de prijs vijftien procent onder de gemiddelde prijs ligt, gemakkelijker geweerd worden, om ongeoorloofd lage prijzen tegen te gaan.”

Maatregelen die nog op de plank liggen, zijn onder meer een identificatiebadge op bouwwerven, en de versterking en digitalisering van de inspectiediensten.