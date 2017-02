Strijdend Antwerp wint verdiend van Roeselare en hoopt weer volop op promotie

De laatste speeldag van de tweede periode in 1B belooft een ware thriller te worden. Antwerp zette alles in op een zege en kreeg aan het eind van de wedstrijd loon naar werken. Met de 1-2 zege heist de Great Old zich op gelijke hoogte van Lierse, dat wel een beter doelsaldo heeft. Antwerp moet nu hopen dat Lierse volgende week punten laat liggen tegen Roeselare om testwedstrijden af te dwingen.

In de eerste helft vertoonde Roeselare globaal gezien wel het betere spel, maar de thuisploeg kon kansen via Ibou en enkele keren Kehli niet verzilveren. Antwerp deed dat wél. Haroun, die later geblesseerd naar de kant zou moeten, stuurde nog voor het halfuur mooi Buyl binnendoor en die liet zich niet de kaas van het brood eten: 0-1. Roeselare bleef nadien niet bij de pakken zitten en zette druk, maar verder dan opnieuw een dot van een kans voor Kehli kwamen de West-Vlamingen niet.

Beide ploegen waren nog niet goed en wel uit de kleedkamer gekomen of de bordjes stonden alweer gelijk. Ibou was doelpuntenmaker met dienst. Debaty lag eerst nog goed in de weg, maar Ibou was er als de kippen bij om de geloste bal binnen te duwen: 1-1.

Foto: BELGA

Antwerp kwam voor niets minder dan de drie punten en zette meteen weer druk naar voren. Koné en Buyl verzilverden nog mooie kansen, maar het was een tweede gele kaart voor ex-Antwerpspeler Schmisser die het begin van het einde inluidde van Roeselare.

Antwerp probeerde de tien West-Vlamingen te overklassen. Buyl schoof de bal nipt voorlangs, maar het was Omolo die voor de verlossing zorgde. Met een geweldige goal schoot die de 1-2 binnen.

Foto: BELGA

Toch was Roeselare nog niet helemaal uitgeteld. Enkele minuten voor tijd werd het nog erg heet voor de Antwerpgoal, maar Debaty was bij de pinken bij een knal van Kehli en een rebound van Jakolis. Het had ook nog 1-3 kunnen worden, maar Buyl miste een unieke kans.

Het bleef 1-2, tot groot jolijt van de Antwerpaanhang. Die moeten nu hopen dat rood-wit volgende week erg goed bij schot is tegen Lommel en/of dat Lierse een nieuwe misstap doet tegen Roeselare.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

