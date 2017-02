Barbaarse vorm van dierenmishandeling: meer dan duizend pasgeboren kuikens gedumpt in veld

Een man heeft vrijdag een schokkende ontdekking gedaan in het Engelse dorpje Crowland. Meer dan duizend pasgeboren kuikens waren er zomaar achtergelaten in een grasveld. Inspecteurs van dierenbeschermingsorganisatie RSPCA kwamen ter plaatse en konden hun ogen niet geloven.

De organisatie probeerde onmiddellijk zo veel mogelijk kuikens te redden. Het gros van hen waren nog in goede gezondheid, maar niet alle vogeltjes hebben het overleefd. De RSPCA is intussen een onderzoek gestart om te achterhalen wie de kuikens heeft gedumpt.

Justin Stubbs was een van de inspecteurs die opgeroepen werd. “Ik heb nog nooit zoiets gezien, het leek wel een gele zee”, vertelde hij. “Het lawaai was ongelofelijk. De kuikens waren nog maar een dag oud en dus bijzonder kwetsbaar. Gelukkig hebben de meesten niet geleden.”

Naar verluidt zouden de kuikens verkocht zijn bij een nabijgelegen kippenbedrijf. De producent heeft al aangegeven zich volledig ter beschikking te stellen tijdens het onderzoek. “Wat de reden ook mag zijn voor het dumpen van de kuikens, wreed is het in ieder geval”, klinkt het nog bij organisatie. “Deze vogeltjes zouden op zo’n jonge leeftijd niet lang kunnen overleven in onvoorspelbare weersomstandigheden.”