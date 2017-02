Trump kondigt “nieuw plan” aan om terroristen tegen te houden

Tijdens een bijeenkomst zaterdagavond in Florida, verzekerde de Amerikaanse president Donald Trump dat het Witte Huis “vlot” werkt. Voor duizenden toeschouwers sprak hij over zijn verwezenlijkingen en plannen, en haalde hij nog eens uit naar de media.

De bijeenkomst met zo’n 7.600 aanwezigen vond plaats in een hangar op de internationale luchthaven Orlando Melbourne, en was op voorhand door het Witte Huis omschreven als een campagnebijeenkomst.

Het was Trumps vrouw Melania die als eerste het woord nam. Alvorens haar man aan te kondigen, bad ze een Onzevader en zei ze “eenheid” te willen tussen alle mensen van het politieke spectrum. “Ik zal altijd trouw aan mezelf te blijven en aan jullie, wat de oppositie ook zegt over mij”, zei ze.

“Ik erfde een grote puinhoop”

Daarna was het aan Trump, die er met de opschorting van zijn inreisverbod en het ontslag van zijn veiligheidsadviseur een erg tumultueuze eerste maand als president heeft opzitten. Hij verzekerde zijn toeschouwers echter alles onder controle te hebben. “Het Witte Huis werkt zo vlot, zo vlot. Geloof me, ik erfde een grote puinhoop”, aldus de opvolger van Barack Obama.

Uithaal naar de media

In een nieuwe uithaal naar de media klonk het dat hij de Amerikanen wou toespreken “zonder de filter van het valse nieuws”. De media noemde hij “oneerlijk” en hij herhaalde zijn bewering dat sommige onder hen “de waarheid over hem niet willen brengen” en verhalen verzinnen.

De president vertelde zijn toeschouwers dat hij het wilde hebben over de vooruitgang die hij al boekte, in het gezelschap van “zijn vrienden en zijn mensen”.

Nieuw plan

Hij had het onder meer over zijn fel omstreden inreisverbod dat hij wilde instellen voor de inwoners van zeven moslimlanden, maar dat werd opgeschort door de rechterlijke macht. Hij zei dat het nodig was om terroristen tegen te houden, en herhaalde binnen enkele dagen met een nieuw plan te zullen komen.

Trump herhaalde ook al zijn campagnebeloftes, zoals de bouw van de muur aan de grens met Mexico, de heropbouw van het Amerikaanse leger, het vernietigen van Islamitische Staat en het bestrijden van drugkartels in Amerika.