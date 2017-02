ISIS-jihadist getuigt hoe hij 200 vrouwen verkrachtte en burgers onthoofdde: “Het werd makkelijker met de dag”

ISIS-terrorist Amar Hussein (22) onthult vanuit zijn cel de barbaarse details van zijn periode bij de terreurgroep. Hussein werd in oktober vorig jaar gevangen genomen door Koerdische troepen in Irak.

Hussein getuigt hoe hij van huis tot huis ging in verschillende Iraakse steden om vrouwen van religieuze minderheidsgroepen te verkrachten. De Koerdische veiligheidsdiensten weten dat vele vrouwen ook als seksslaaf meegenomen werden en dat hun mannelijke familieleden vaak geëxecuteerd werden.

De terrorist beweert dat hij nu elke dag de Koran leest in zijn cel om “een beter persoon” te worden. Toch toont hij weinig spijt over de 200 vrouwen die hij verkrachtte als ISIS-terrorist. “Jonge mannen hebben dat nodig,” aldus Amar Hussein. Volgens Hussein kregen hij en andere strijders groen licht van hun oversten om zo veel vrouwen te verkrachten als ze wilden.

Onthoofdingen

Sinds zijn toetreding tot ISIS in 2013 heeft Hussein naar eigen zeggen meer dan 500 mensen vermoord. “We schoten om het even wie neer en onthoofdden gelijk wie,” vertelt hij. “Het werd makkelijker met de dag. Toen ik mijn eerste persoon moest doden tijdens een training was dat lastig. Maar op den duur vermoordde ik zeven à acht mensen tegelijkertijd. We namen ze mee naar de woestijn en brachten ze om.”

Na verloop van tijd werd het een routine voor Hussein. “Ik dwong ze om neer te zitten, deed hen een blinddoek om en knalde een kogel door hun kop. Dat was allemaal heel normaal.”

Actief sinds zijn 14de

Hussein ziet zichzelf als een slachtoffer van zijn moeilijke jeugd en de armoede in zijn thuisstad Mosul. “Ik had geen geld of job en niemand leerde me het verschil tussen goed en kwaad.” Sinds zijn veertiende is hij al actief als moslimmilitant. Een prediker uit een lokale moskee maakte hem warm voor de jihad en zo raakte hij ook bij Al Qaida en uiteindelijk ISIS verzeild.

Amar Hussein werd in oktober samen met een andere ISIS-strijder opgepakt door Koerdische troepen tijdens een aanslag in de Iraakse stad Kirkuk. 99 burgers en 63 ISIS-militanten kwamen hierbij om het leven. In het begin was de man onhandelbaar volgens de antiterreurdiensten. “Hij was zo sterk dat hij de plastieken handboeien gewoon los kreeg toen hij hier pas aankwam.” Hussein brengt zijn dagen nu door in een piepkleine cel in het Iraakse Sulaimaniya.