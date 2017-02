Papa laat baby hilarisch dansje doen op 'Beat it'

Het cliché is dat mama’s vooral voor baby’s zorgen en dat papa’s er gekke dingen mee doen. Dat klopt uiteraard niet, al doet deze man wel erg zijn best om het cliché te bevestigen.

Met zijn baby in een draagharnas, laat hij zijn baby dansen op Beat it van Michael Jackson, inclusief grappige baby-moonwalk en luchtgitaarsolo. Het kleintje laat het allemaal rustig gebeuren en lijkt wel te genieten van zijn eerste dansles. Wie de man is of waar de video vandaan komt, is niet bekend, maar de grappige en vertederende beelden gaan wel viraal