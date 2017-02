Nederlandse vrouw vernielt voor de vierde keer ruiten politiebureau

Een 30-jarige Nederlandse vrouw heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor de vierde keer de ruiten van het politiebureau van Oosterwolde (Friesland) vernield. Ze kwam met de fiets en gooide met stukken stoeptegels. Na een korte achtervolging is ze opnieuw aangehouden.

De laatste keer dat de vrouw de ruiten van het bureau ingooide, was in de nacht van donderdag op vrijdag. Er zaten grote sterren en barsten in de ruiten. Dit keer vernielde ze de noodruiten die er nog in zaten.

Verwarde vrouw

De politie omschrijft de vrouw uit Oosterwolde als verward. “We kennen haar al een tijdje, maar weten niet wat haar bezielt en triggert”, aldus een woordvoerder. “Vorig jaar is ze ook enkele keren aangehouden omdat ze soms wel honderden keren per nacht het alarmnummer 112 belde.”

De vrouw wordt steeds vastgezet op het politiebureau, maar ze verklaart niks. Vanwege de betrekkelijk geringe ernst van de daad moet de politie haar na het opmaken van proces-verbaal steeds weer laten gaan. De geestelijke gezondheidszorg bemoeit zich er ook al langer mee, maar vond het nog niet nodig haar te laten opnemen.