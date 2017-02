9-jarig Syrisch jongetje geraakt door vat explosieven: “Papa, mijn benen zijn er afgeblazen”

Abdel Basset (9) riep in paniek om zijn papa nadat hun huis getroffen werd door de Syrische luchtmacht. Zij dropten een vat explosieven op een buurt in de provincie Idlib. De 9-jarige Basset verloor hierdoor zijn beide benen. Ook zijn moeder kwam om het leven, maar dat weet de jongen nog niet...

“We hadden net buiten gegeten toen de bommen begonnen te vallen”, getuigt het jongetje. “Papa zei dat we allemaal naar binnen moesten. De bom viel echter net voor onze deur en het vuur verspreidde zich supersnel. Mijn benen werden eraf gerukt en ik kon niet meer bewegen.”

Toen het jongetje om hulp krijste, kwam zijn papa meteen naar hem toe. “Papa heeft me opgetild en naar een ambulance gebracht. Zij hebben me dan naar het ziekenhuis gevoerd. Ook mijn zus heeft een been verloren door de explosies.”

Moeder overleden

Nadat hij zijn zoontje in veiligheid gebracht had, ging de vader op zoek naar andere slachtoffers. De moeder van de twee kinderen en een andere zus overleefden de aanval niet. Ook een schoonbroer kwam om het leven. Abdel weet echter nog niet dat zijn mama dood is. Hij en zijn zus worden nu in Turkije verder behandeld.

De familie woonde nog maar een kleine twee jaar in de provincie Idleb, liet hun verhuurder Abu Rass weten. Ze moesten vluchten voor de oorlog in de naburige provincie Hama.

Het gebruik van vaten met explosieven door het Syrische regime wordt fel afgekeurd door de VN en internationale NGO’s. President Assad ontkent echter dat zijn troepen dergelijke bommen droppen.

Gruwelijk blijft duren

De Syrische regeringstroepen hebben zondag minstens tien raketten afgevuurd op de noordoostelijke buitenwijk van Damascus, al-Qaboun. Daarbij kwamen zestien mensen om het leven, bericht het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om de dodelijkste aanval in het gebied sinds 2014.

Troepen loyaal aan de Syrische president Bashar al-Assad vuurden in totaal zeventien raketten af op al-Qaboun. Volgens het Syrische Observatorium leven in de wijk zowel rebellen van het Free Syrian Army (FSA) als van Jabhat Fateh al-Sham (Al-Qaida in Syrië). De aanvallen doen in de wijk de vrees rijzen voor een op handen zijnde militaire operatie in het gebied.