Ze had er niemand ooit over verteld, maar nu deelt Sophie haar grootste geheim met iedereen op Facebook

Ze ziet er stralend uit en niemand zou vermoeden dat achter de lachende façade van de 20-jarige Sophie Eliza een duister geheim schuilgaat. In een pakkende getuigenis op Facebook doet ze haar verhaal.

Sophie leeft met het borderline-syndroom, ook bekend als een emotioneel-instabiele persoonlijkheidsstoornis. Die gaat gepaard met abnormaal gedrag dat zich vooral uit in onstabiele relaties, een onstabiel zelfbeeld en hevige stemmingswisselingen en psychoses. Tijdens haar aanvallen heeft Sophie te kampen met hevige huilbuien en vreemde waanvoorstellingen. Dat is te zien in een confronterende video die de Britse jongedame deze week, samen met haar verhaal, op Facebook plaatste.

Geen persoonlijkheidskenmerk

“De eerste foto is de Sophie die jullie allemaal kennen. Lachend en gelukkig. In de video zien jullie mij tijdens een psychose, op een moment dat ik al wat gekalmeerd was. Ik koen toen al terug spreken en zag toen al wat andere dingen dan schreeuwende mensen vol bloed”, begint Sophie haar moedige getuigenis. “Dit is de realiteit van een psychotische ziekte. Mentale stoornissen zijn geen persoonlijkheidskenmerk. Ze zijn geen gril. En ik ben helemaal niet blij om er één (of meerdere) te hebben.”

Imaginair droomhuis

Sophie neemt nu elke dag medicatie, zowel antidepressiva als pillen tegen de psychoses. Daarnaast krijgt ze geweldig veel steun van haar vriend Alex. “Mijn vriend is echt geweldig. Als ik een slecht moment heb, blijft hij heel kalm en begint hij over het droomhuis waar we samen van dromen. Zo kan ik mijn aandacht snel verleggen”, vertelt ze aan de Britse krant Metro. “Als ik ’s avonds te hard aan het piekeren ben, leest hij me in slaap. Maar los daarvan, zijn we eigenlijk een heel gewoon koppel.”

Foto: Facebook

Dankbaar

Sophie besloot met haar verhaal naar buiten te komen omdat ze merkte dat sommige mensen woorden als “bipolair” en “angststoornis” vaak zonder nadenken gebruiken en ze soms zelfs als iets ‘schattigs’ beschouwen. En haar post kwam aan: op Facebook werd het verhaal al meer dan 30.000 maal gedeeld. “Ik wilde alleen maar zeggen: ik ben ziek, maar dat is oké, en als jij ook ziek bent, is dat ook oké. Je bent niet alleen, we hebben gewoon dokters nodig, zoals elke zieke mens. En voor iedereen die ons steunt: jullie zijn echt belangrijk en we zijn jullie zo ongelooflijk dankbaar.”