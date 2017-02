Mislukt overleg: geen vooruitgang in conflict geluidsnormen

Federaal minister voor Mobiliteit, François Bellot (MR), had de bevoegde ministers van de drie gewesten zondagvoormiddag op zijn kabinet bijeengeroepen. Daarmee leek hij een doorbraak te willen forceren in de discussie over de geluidsnormen voor vliegtuigen boven Brussel. Maar het overleg bleek een maat voor niks. De verschillende partijen zijn zonder enige vooruitgang weer uiteengegaan.