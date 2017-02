Thomas Buffel krijgt ontroerend verjaardagscadeau van zoontjes

“Mooie verrassing van mijn zoontjes vandaag. Negentien kleine cadeautjes in een doos. Soms zijn het de kleine dingen die het meeste plaats innemen in je hart”, schrijft de jarige voetballer Thomas Buffel vandaag op Instagram.

Op vier foto’s is te zien hoe Buffel zijn 36ste verjaardag viert samen met zijn twee zoontjes Maceo en Fausto, lekkere donuts, vuurwerk en heel wat geschenkjes. Dat het er exact negentien zijn, mag niet verbazen: 19 is ook het rugnummer van Buffel bij KRC Genk.

Nice surprise from my boys today 19 little presents in a box "Sometimes the smallest things take up the most room in your heart #birthay #surprise #19 #twins #love Een bericht gedeeld door Thomas Buffel (@thomasbuffel19) op 19 Feb 2017 om 12:24 PST

Darmkanker

Eind januari verloor de voetballer zijn echtgenote Stephanie aan de gevolgen van darmkanker. Toen postte hij een pakkende bericht over het overlijden van zijn echtgenote. “Onze liefste prinses heeft ons deze nacht verlaten... Er zijn geen woorden voor, ze heeft tot het einde nog gevochten, zonder ooit te klagen, ze was zelf nog altijd bezorgd om een ander. We zagen haar zo graag. Ze heeft ons allen geïnspireerd, en het is nu aan ons om haar positiviteit verder uit te dragen.”

Vorige week nog bedankte hij iedereen voor de vele steunbetuigingen bij het verlies.

Ik zou graag iedereen namens de familie en mezelf willen bedanken voor de vele steunbetuigingen. Kaartjes, tekeningen, bloemen en supporters-acties... Mooi Een bericht gedeeld door Thomas Buffel (@thomasbuffel19) op 8 Feb 2017 om 12:46 PST

Rentree

Donderdag stond Buffel opnieuw enkele minuten op het veld voor KRC Genk. De speelminuten die hij kreeg in Giurgiu waren de eerste sinds het overlijden van zijn echtgenote. “En daar heeft heel Genk van genoten”, vertelde ploegmakker Siebe Schrijvers achteraf.