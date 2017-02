Marcelo Bielsa vanaf volgend seizoen coach bij Lille

Brussel - Marcelo Bielsa gaat volgend seizoen aan de slag als nieuwe coach van Lille. Dat heeft de club uit de Franse Ligue 1 zondag bevestigd. De 61-jarige Argentijn tekende bij LOSC een contract voor twee seizoenen, hij start op 1 juli aan zijn nieuwe opdracht.

Lille, pas de nummer veertien in de stand in Frankrijk, stelde dinsdag nog Franck Passi als nieuwe T1. Hij kwam er in de plaats van Patrick Collot, die op zijn beurt eind november ad interim de ontslagen Frédéric Antonetti had opgevolgd.

Het was echter al langer een publiek geheim dat nieuwe voorzitter Gérard Lopez met Bielsa flirtte. “We hebben het geluk dat er iemand aan het roer staat die de club goed kent en goed werk levert. Maar als de vraag wordt gesteld: ‘Is de club in staat om Marcelo Bielsa aan zich te binden?’ Dan is het antwoord: ‘Ja.’“, klonk het vorige maand nog.

Bielsa was eerder werkzaam bij onder meer Athletic Bilbao en Olympique Marseille en was ook bondscoach bij Argentinië en Chili. Huidig Lille-coach Passi was bij Marseille nog assistent van Bielsa.