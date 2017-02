Tienermeisjes vallen politieploeg aan op Meir omdat zus is betrapt op winkeldiefstal

Mechelen / Antwerpen - Op de Antwerpse Meir is het zaterdagnamiddag tot een opstootje gekomen tussen de politie en een groepje meisjes uit Mechelen, van wie er een was betrapt op winkeldiefstal. Drie politie-inspecteurs raakten lichtgewond bij het gevecht.

Een winkeldetective had twee jonge vrouwen betrapt in de Hema: ze hadden de winkel verlaten zonder te betalen, en deden daarna hetzelfde in de winkel Claire’s. De winkeldetective nam hen mee naar een kantoortje en verwittigde de politie.

Al snel bleek dat een van de jonge vrouwen ook al in H&M spullen had meegenomen. Toen de patrouille met de verdachte dievegge de winkel verliet, werden de inspecteurs belaagd door de zus van de verdachte en een vriendin. De jonge vrouwen hitsten de gemoederen op en wilden de talrijke omstanders tegen de politie opzetten.

De twee inspecteurs en een aspirant-inspecteur probeerden de arrestatie professioneel af te handelen. Maar op een gegeven moment escaleerde de situatie toch, en en deelden de geagiteerde vrouwen enkele rake klappen uit aan de politiemensen, waarbij ook getracht werd de dievegge te laten ontsnappen uit de combi. Enkele andere patrouilles kwamen bijstand verlenen en de drie jonge vrouwen werden voor verhoor meegenomen. Het gaat om drie meisjes uit Mechelen van 17, 18 en 19. De zus die de gemoederen ophitste, stond al bekend voor diefstal. De drie inspecteurs werden na verzorging van hun lichte verwondingen twee dagen arbeidsongeschikt verklaard.