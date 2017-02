REACTIES. Sa verrast met zijn analyse van de wedstrijd, Hein tevreden met punt

Standard en AA Gent deelden de buit na een intense en aangename partij op Sclessin. Gent was voetballend de betere ploeg, maar kon dat niet omzetten in veel kansen. Orlando Sa zag het echter anders. “Standard was de enige ploeg die wilde winnen.”

De Portugees was duidelijk niet tevreden, met de puntendeling. “Een gelijkspel is niet genoeg voor ons. Ik denk dat we meer verdienden vandaag. In mijn opinie was Standard de enige ploeg op het veld die probeerde om de wedstrijd te winnen. Vanaf de eerste minuut speelden met een goede ingesteldheid en zochten we de drie punten die we nodig hebben. Eén punt is niet genoeg. Ik moet mijn ploegmaats wel feliciteren, want ze hebben er alles aan gedaan om te winnen.”

Sa opende de score met een prachtig doelpunt, maar dat volstond dus niet voor de zege. “Het was inderdaad een mooie goal, maar het zou beter zijn als ik niet scoor en we wel winnen. Ik heb alleen maar een goed gevoel bij doelpunten als ze drie punten opleveren. Dit zijn twee verloren punten.

Vanhaezebrouck: “Negen op negen en we zitten in Play-off 1”

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck was wel tevreden met de uitslag. “Ik heb vooraf tegen de spelers gezegd dat ik vooral een goede wedstrijd wilde zien. Dan zouden we wel zien wat het resultaat werd. Ik ben dus tevreden met het punt. We speelden met dezelfde ongelooflijke ingesteldheid als afgelopen donderdag. We reageerden ook snel na de goal van Standard, met die grote kans voor Gigot. Na de pauze kwamen met een goede mentaliteit het veld op en konden we snel gelijkmaken.”

Foto: BELGA

Gent ging op zoek naar de winning goal, maar dwong weinig kansen af. “We probeerden een tweede goal te maken, maar we waren vooraan niet inventief genoeg en creëerden te weinig kansen. In de eerste helft speelden we te weinig vooruit, dat was na de rust wel beter. We speelden goed over de flanken, maar twijfelden daar te veel. Die bal moet rapper in de box, zeker met Coulibaly die daar loopt.”

Play-off 1 kan nog altijd, met twee punten achterstand op de zesde plaats. “Als we negen op negen halen, zitten we bij de eerste zes”, aldus Vanhaezebrouck. “Met 50 punten zijn we er sowieso bij. Het wordt wel geen evidentie. Moeskroen en Waasland-Beveren zijn verraderlijke affiches.”

Louwagie: “Donderdag wordt genieten”

Foto: Photo News

Manager Michel Louwagie trad zijn trainer bij in de analyse. “Dit is een goed punt, ik ben tevreden. Tijdens de rust kende ik een grotere vorm van stress dan voor de partij. We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld, de spelers hebben duidelijk lessen getrokken uit de nederlaag tegen Eupen. Ik denk net als Hein dat we met een negen op negen zeker zijn van Play-off 1, maar makkelijk wordt het niet. We hebben er goed aan gedaan niet te verliezen. Morgen is er blijkbaar de uitspraak van het BAS over de match tussen Charleroi en Standard (de Rouches leidden toen, maar de partij werd stilgelegd na wangedrag van beide supportersclans, red.). Als de Luikenaars daar drie punten krijgen, komen ze nu op één punt. Hadden we vandaag verloren, stonden ze boven ons.”

Louwagie kijkt nu vooral uit naar donderdag. “Dat wordt genieten. Wat het resultaat ook mag zijn, het is nu aal een hoogtepunt in de clubgeschiedenis door de winst in de heenmatch. De wedstrijd vandaag zal ook een boost zijn voor donderdag.

Jankovic: “Geen rekening houden me BAS”

Standard-coach Aleksandar Jankovic zag één minpunt bij Standard zondag. “De stilstaande fases al heel het seizoen een probleem. Gigot wint het duel, waaruit de goal valt. We hebben weinig grote spelers en verliezen daardoor te makkelijk luchtduels. Dat is frustrerend. We gaven verder weinig weg vandaag. Thuis kunnen we nooit tevreden zijn met een punt. Het was een tactische wedstrijd met weinig kansen. Onze aanvallen waren direct en scherp, maar de mogelijkheden die we creëren, moeten we beter uitspelen. Op dit niveau krijg je er geen vijftien.”

In tegenstelling tot de voorbije weken speelde Standard met het mes tussen de tanden. “De fighting spirit was terug. De fans waren vandaag geweldig, ook met hun tifo vooraf. Chapeau voor hen.” De Serviër rekent in de strijd om Play-off 1 niet op de drie punten van tegen Charleroi. “Ze zouden welkom zijn, maar we moeten er niet op focussen. Onze aandacht moet liggen op het sportieve.”