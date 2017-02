Ook zonder Mertens kan Napoli winnen in Italië, Praet speelt gelijk

Perfect week for Lorenzo Insigne with his 2nd goal! #ChievoNapoli live on Eleven Sports 1 #SerieA pic.twitter.com/MLvKcGn2Je

Napoli heeft in de Serie A een simpele zege geboekt op het veld van ChievoV. Zonder Dries Mertens in de basis, die rust kreeg na het duel met Real Madrid, ging het met 1-3 winnen. Dennis Praet pakte een punt met Sampdoria, terwijl invaller Kums onderuit ging tegen Sassuolo.

Chievo 1-3 Napoli

Mertens speelde woensdag de 90 minuten tegen Real en mocht nu wat uitrusten. Zijn vervanger diep in de spits was Pavoletti. Het was echter zijn maatje Lorenzo Insigne die Napoli op het goede spoor zetten. Met een prachtige individuele actie brak hij de wedstrijd op het halfuur open. Vanop links sneed hij naar binnen en hij krulde het leer heerlijk in de verste hoek.

Enkele minuten later zette aanvoerder Hamsik zijn ploeg helemaal op rozen met de 2-0. Wedstrijd gespeeld dus en de bezoekers controleerden de partij. Op het uur besliste Zielinski de partij helemaal. Een dik kwartier voor tijd zorgde Meggiorini nog voor de eerredder, maar verder kwam de thuisploeg niet meer. Mertens kwam niet in actie.

De club van Dennis Praet, die mocht starten en na 55 minuten vervangen werd, keek vrijwel meteen tegen een achterstand aan. Mauricio Isla ramde het leer al in de zesde minuut tegen de netten. Een kwartier later zette Fabio Quagliarella de scheve situatie van dichtbij recht. Sampdoria rekende in de tweede helft op een sterke invalbeurt van Filip Djuricic (ex-Anderlecht), maar na de pauze werd er niet meer gescoord. De bezoekers waren in het slot nog dichtbij de winnende treffer, maar Torreira zeg zijn poging op de paal stranden. Sampdoria blijft tiende, Cagliari rukt op naar de veertiende stek. Senna Miangue bleef op de bank bij de bezoekers.

Udinese leed voor eigen publiek een 1-2 nederlaag tegen Sassuolo. De club van Sven Kums, die pas in de 81e minuut tussen de lijnen kwam, kwam vroeg op voorsprong via Seko Fofana. In de tweede helft trok Gregoire Defrel (70’ en 79’) Sassuolo met twee doelpunten over de streep. Udinese is twaalfde, Sassuolo staat een plek lager in de stand.