Doelpunt van Mujangi Bia bezorgt Sion drie punten

Sion heeft zondag op de 21e speeldag in de Zwitserse Super League een 0-1 zege geboekt op het veld van Grasshopper Zürich. Geoffrey Mujangi Bia scoorde het enige doelpunt van de partij.

Op het halfuur opende Mujangi Bia de score voor Sion. De ex-aanvaller van Standard Luik werd een halfuur voor het einde van de match gewisseld. Dankzij de driepunter springt Sion over Luzern naar de derde plaats in de tussenstand. De club van Mujangi Bia doet ook een uitstekende zaak in de strijd om Europees voetbal.