Aanrijding tussen auto en trein in Varsenare: geen treinverkeer tussen Brugge en Oostende

Brussel - Aan een overweg in het West-Vlaamse Varsenare (Jabbeke) is het zondagavond omstreeks 19.15 uur tot een aanrijding gekomen tussen een trein die op weg was van Oostende naar Antwerpen en een auto. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is, in beide richtingen, stilgelegd. Er wordt een vervangende busdienst ingelegd en er zijn bussen gevraagd om de ruim 200 gestrande reizigers te evacueren. Over de omstandigheden van het ongeval en eventuele slachtoffers heeft Petit nog geen nieuws.