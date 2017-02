Tielemans schittert met twee wereldgoals: “Kwaad? Nee, ik was gewoon blij om in te vallen”

Anderlecht ging met ruime 1-4 zege winnen op het veld van KV Oostende. Youri Tielemans speelde zich - als invaller - in de schijnwerpers met twee pareltjes. De middenvelder leek de frustratie van zich af te voetballen, maar dat ontkende hij.

”Kwaad omdat ik op de bank startte? Nee, absoluut niet. Ik was blij om in te vallen en als ik dat zo kan doen, is het perfect. Het mooiste doelpunt vond ik die met links, want dat is mijn mindere voet en die ging er nog net iets mooier in.” Voor velen was het een verrassing dat Tielemans op de bank startte, voor hemzelf niet. “De trainer had het me gisteren verteld. Hij vond dat ik rust nodig had met de vele wedstrijden die eraan komen, en daarin heeft hij gelijk. We hebben ook een brede kern om dat op te vangen, Adrien speelde een goede wedstrijd. Ik ben zo goed als ik kon ingevallen.”

Anderlecht is aan een straffe reeks bezig, met elf matchen zonder nederlaag. “Het loopt inderdaad goed, al hadden we het vandaag niet altijd onder de markt. Ik moest van de trainer meer agressiviteit brengen en rust in de ploeg, want we leden te veel balverlies. Ik denk dat ik de opdrachten van de trainer goed heb uitgevoerd. Je hoort ook dat ik hees ben. Ik heb veel geroepen, ik ben echt heel tevreden.”

Important three points! Ready for our trip to Russia.pic.twitter.com/948e89gmbL — Youri Tielemans (@ytielemans) 19 februari 2017

Acheampong: “Verwachtte te starten”

Donderdag was Frank Acheampong nog de uitblinker bij Anderlecht tegen Zenit, maar tegen Oostende startte de snelle Ghanees op de bank. Samen met Tielemans zorgde hij ervoor dat de Brusselaars de match in handen namen. “Ik ben blij met mijn invalbeurt, het is een belangrijke zege. Ik had na donderdag verwacht te starten, maar ik kan de coach begrijpen dat hij mij op de bank zet. We hebben veel goede spelers, het is moeilijk om een basisplaats af te dwingen. Ik probeer mijn best te doen als invaller en me te tonen. Maar iedereen verdient speelminuten.”