Broertjes Lukaku zien Tielemans schitteren vanuit tribunes

Romelu en Jordan Lukaku vertoefden zondag in België. De twee broers waren opmerkelijke toeschouwers voor het duel tussen Oostende en Anderlecht. Na het duel zocht Romelu nog even zijn ex-ploegmaats op in de kleedkamer.

De twee hebben natuurlijk een lang verleden bij Anderlecht. Beiden doorliepen er een groot deel van hun jeugdopleiding en Romelu was twee seizoen lang de vaste spits in het eerste elftal. Broertje Jordan kon zich niet doorzetten in de A-ploeg, maar ontbolsterde wel bij Oostende.

De twee werden nadrukkelijk in beemd gebracht op televisie. Een toeschouwer in het stadion had het nieuws ook te horen gekregen en tweette prompt of de twee Lukaku’s hem zagen waaien. “Nee sorry makker, haha...”

Nee sorry makker haha https://t.co/hSUC5lqZQL — jordan lukaku (@J_Lukaku94) 19 februari 2017

Romelu ging zijn vroegere maats nog even feliciteren na de zege, hij was samen met Jordan onder de indruk van de goals van Tielemans.