Hein Vanhaezebrouck: "Eigenlijk zouden we op Wembley best met 5-0 verliezen”

AA Gent blijft na het gelijkspel in Luik voor een heikele opdracht staan om Play-off 1 te halen. Maar in de week na de nederlaag tegen Eupen is het doemdenken helemaal uit het discours van de Gentenaars en hun coach verdwenen. De Buffalo's keep on smiling, al moet er straks ná Wembley wel negen op negen gepakt worden. “In Gent worden ze deze week zot, maar na die match is het terug naar de koude realiteit”, aldus coach Hein Vanhaezebrouck.

Terwijl de Buffalo's met de draw bij Standard geen stap dichter bij Play-off 1 zijn gekomen – maar ook niet echt verderaf – is het pessimisme na de nederlaag in Eupen helemaal omgeslagen in een goed gevoel. Aangewakkerd door de stuntzege tegen Tottenham, overeind gebleven in Luik, opgepookt door de galamatch op Wembley. Waarin de Buffalo's tot overmaat van jolijt een 1-0-voorsprong uit de heenmatch verdedigen.

“Ik zit nu meer met Moeskroen in mijn hoofd, maar dat zal vanaf maandag wellicht ook veranderen”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik heb na onze match tegen Standard tegen mijn groep ook over Moeskroen gesproken, maar je weet dat iedereen de focus op donderdag zal leggen. Het is niet zomaar een match tegen Tottenham, het is een match in een vol Wembley. In Gent wordt iedereen zot. En met Gent veel anderen. Heel België spreekt erover.”

“Die match zal alle aandacht naar zich trekken, maar wat ook het resultaat is, daarna keren we terug naar de koude realiteit: om Play-off 1 te halen mogen we in de resterende drie competitiematchen niets meer laten liggen. Het is mijn taak om de focus van mijn spelers na Tottenham weer op Moeskroen te leggen. In die optiek zouden we op Wembley best met 5-0 verliezen. Dan is er noch euforie, noch grote ontgoocheling omdat we net naast de kwalificatie hebben gegrepen. (lacht) Maar uiteraard teken ik daar niet voor.”

Positieve stress

AA Gent wil met het oog op de loodzware Missie Play-off 1 een positieve vibe creëren in de spelersgroep en de hele club. Dat is na de nederlaag tegen Eupen duidelijk in alle geledingen afgesproken. Negatieve stress verlamt, positieve stress kan motiveren: dat hebben de Buffalo's in de thuismatch tegen Tottenham nog maar eens aangetoond.

“Om Play-off 1 te halen, moeten we nu negen op negen pakken (thuis tegen Moeskroen, bij Waasland-Beveren en thuis tegen KV Mechelen, nvdr.). Maar we pakken die matchen met een goed gevoel aan. We hebben er alles aan gedaan tegen een Standard, dat thuis absoluut wilde winnen en de supporters volledig achter zich had. Ik ben trots op wat mijn spelers hebben neergezet drie dagen na de zware match tegen Tottenham.”