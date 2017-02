Eerlijk: wie zou Moeskroen missen?

De strijd in de kelder van het klassement is nog niet helemaal gestreden. Maar met een verschil van vier punten tussen Westerlo en de laatste Excelsior Moeskroen ziet het er niet goed uit voor de Henegouwers. Vier punten ophalen op drie speeldagen is heel wat als je er in de vorige 27 wedstrijden maar 18 kon bijeenrapen. Enige hoop: het programma van Moeskroen oogt met AA Gent en Kortrijk uit en Standard thuis iets makkelijker dan dat van Westerlo met Oostende en Genk thuis en Zulte Waregem uit. Vorig seizoen redde Moeskroen zich onder Glen De Boeck ook tegen alle verwachtingen in, maar dit jaar wordt dat nog een meer heikele opdracht.