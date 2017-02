Met nog drie speeldag te gaan: van Grote 5 voorlopig alleen Anderlecht en Club Brugge in Play-off 1

AA Gent kon weer niet winnen op verplaatsing en blijft ter plaatse trappelen voor Play-off 1. Met drie punten minder moeten de Buffalo’s nog twee ploegen voorbij om op 12 maart bij de top zes te eindigen. “We moeten 9 op 9 halen”, zegt trainer Hein Vanhaezebrouck. Zulte Waregem is nagenoeg zeker van PO1, Standard vrijwel uitgeschakeld.

Nu het systeem van de play-offs in de Pro League weer ter discussie staat, mag in de evaluatie van het systeem de factor ‘spanning’ niet uit het oog worden verloren. We naderen met het einde van de reguliere competitie het hoogtepunt en zo zijn we al weken in de ban van wie Play-off 1 zal halen.

Het zou wel eens heel spectaculair kunnen worden: als de situatie blijft zoals nu, missen van de zogenaamde Grote 5 maar liefst drie clubs de kampioenenpoule. Alleen Anderlecht en Club Brugge blijven over. Tijd voor een grondige introspectie bij RC Genk, AA Gent en Standard.

Zulte Waregem is na de zege tegen STVV nagenoeg zeker, Standard mag het na het gelijkspel tegen AA Gent in eigen huis vergeten. Zelfs als het vandaag van de Belgische sportrechtbank BAS alsnog drie punten bijkrijgt, wordt het voor de Luikse club vol intriges nog steeds een zo goed als onmogelijke opdracht. Racing Genk is er nauwelijks beter aan toe. Zelfs aan twee strafschoppen had het niet genoeg om gisteren rechtstreekse rivaal Charleroi te kloppen.

Van de vijf overgebleven kandidaten voor drie plaatsen hebben Oostende en Charleroi nog het makkelijkste programma, KV Mechelen en Genk het zwaarste. AA Gent krijgt op de laatste speeldag nog rechtstreeks concurrent KV Mechelen op bezoek. Maar die 9 op 9 zal voor de Buffalo’s altijd nodig zijn. Heel link voor een ploeg die op 14 uitwedstrijden maar één keer wist te winnen.

Huidige stand:



1 Club Brugge 55

2 Anderlecht 55

3 Zulte Waregem 50

4 Oostende 45

5 KV Mechelen 44

6 Charleroi 44

7 Racing Genk 42

8 AA Gent 41

Wie speelt nog tegen wie?

KV OOSTENDE: Westerlo (uit), Lokeren (thuis), Standard (uit)

KV MECHELEN: Standard (uit), Anderlecht (thuis), AA Gent (uit)

CHARLEROI: Sint-Truiden (uit), Kortrijk (thuis), Lokeren (uit)

KRC GENK: Anderlecht (uit), Club Brugge (thuis), Westerlo (uit)

AA GENT: Moeskroen (thuis), W.-Beveren (uit), KV Mechelen (thuis)