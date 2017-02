De knalprestatie van Youri Tielemans in beeld: invallen en twee pareltjes

Youri Tielemans ontpopte zich tot matchwinnaar bij Anderlecht. Nochtans moest de jongeling van coach René Weiler op de bank starten, maar dat vond Tielemans helemaal niet erg (lees verder in dit artikel zijn reactie). Tielemans kwam in, zag de ruimte en overwon. Met twee rasechte pareltjes loodste hij Anderlecht voorbij KV Oostende.

”Kwaad omdat ik op de bank startte? Nee, absoluut niet. Ik was blij om in te vallen en als ik dat zo kan doen, is het perfect. Het mooiste doelpunt vond ik die met links, want dat is mijn mindere voet en die ging er nog net iets mooier in", aldus Tielemans. Lees hier zijn volledige reactie!