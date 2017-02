Het leek even al snel verkeerd te lopen voor Standard tegen AA Gent. Al na drie minuten beging doelman Gillet een kleine blunder in zijn zestien door een terugspeelbal doodleuk op te pakken. Vrije trap voor Gent dus op een interessante positie, maar dat had Luc Wouters anders begrepen. Hij legde de bal op de verkeerde plaats, waardoor de hoek voor de Gentse vrije trap plots wel heel scherp werd...