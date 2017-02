Dit is het moment waarop vrouwelijke huurmoordenaars halfbroer van Kim Jong-un vergiftigen

Op gelekte bewakingsbeelden is het exacte moment te zien waarop Kim Jong-nam, de halfbroer van de Koreaanse dictator Kim Jong-un, vergiftigd wordt door twee vrouwelijke huurmoordenaars. Hij overleed kort daarna. Let op: de beelden zijn schokkend.

Op de gelekte beelden is te zien hoe een dame hem langs achter grijpt. De vrouw heeft hem in een houdgreep terwijl een andere vrouw het giftige goedje in zijn gezicht spuit. Jong-nam loopt nog naar beveiligingsagenten maar sterft kort daarna.

De vier gearresteerde verdachten. Foto: AFP

Volgens Koreaanse media deden ze dit op bevel van Kim Jong-un, die in feite een “permanent bevel” uitvaardigde om zijn halfbroer uit de weg te ruimen. In 2012 was Kim Jong-nam al eens het doelwit van een moordpoging, nadat hij kritiek had geleverd op het Noord-Koreaanse regime.

LEES OOK. Halfbroer van Kim Jong-un vermoord: “Vergiftigd door vrouwelijke huurmoordenaars”

Intussen hebben de Maleisische autoriteiten vier mensen gearresteerd. Onder hen zit een zekere Ri Jong Chol (47) die in Noord-Korea geneeskunde en farmacie studeerde. Het vermoeden is dat het goedje dat Kim Jong-nam in het gezicht kreeg, een snel werkend gif is en dat Ri Jong Chol het gemaakt heeft.

Hij is de oudste zoon van Kim Jon-il en halfbroer van de huidige Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Hij viel uit de gratie van zijn vader in 2001 toen hij met een vals paspoort naar Japan probeerde te gaan. Sindsdien leefde hij in ballingschap in Macao.