Hier droomt Regi van

Regi Penxten (foto) en zijn echtgenote Elke Van­elderen zijn na enkele maanden ­terug in het land. Ze keerden iets vroeger ­terug dan gepland uit Zuid-Afrika voor de première van de D5R-film, gebaseerd op de razend populaire Ketnetreeks. Die film ging zaterdag onder massale belangstelling in première in Antwerpen. Regi ontving er samen met de tienercast een Kinepolisster, want hij speelt een kleine rol in de film.

“Het is mijn film­debuut , en het smaakt naar meer”, aldus Regi. “Ik moest gewoon mezelf spelen, maar ik droom nu al van een nieuwe rol. Al was het maar om een lijk te spelen!”

Regi stelde ook de soundtrack samen en schreef er speciaal twee nieuwe nummers voor. “Het begin van een druk seizoen, want er komen heel wat nieuwe projecten aan”, zegt hij. “Voorlopig nog geen nieuwe Milk Inc- muziek, neen. Linda is momenteel erg bezig met haar kindje en we willen haar niet forceren. Zodra we voelen dat ze er weer klaar voor is, schieten we opnieuw in gang.”