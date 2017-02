Ook dit weekend viel er weel heel wat te beleven in de Jupiler Pro League. We lijsten de opvallendste fases voor u op in een eigenzinnige terugkijk. Of wat had u gedacht van de synchrone borstcontrole van Renato Neto en Anderson Esiti? José Izquierdo had iets minder reden tot vieren, de Colombiaan werd tot driemaal toe afgevlagd voor wel héél twijfelachtig buitenspel. Ook Mircea Rednic beleefde niet het beste weekend, Moeskroen verloor opnieuw en hij moest plaatsnemen in de tribune...