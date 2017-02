‘Blind Getrouwd’-koppels vertrekken op huwelijksreis, en al meteen duikt eerste probleem op

Nu alle koppels hun jawoord hebben ­gegeven in Blind Getrouwd, begint het experiment pas echt. De vier stellen ontwaken in de vierde aflevering na hun eerste nacht samen en vertrekken onmiddellijk op huwelijksreis. Over de bestemming – de Canarische Eilanden – kunnen ze alvast niet klagen, nu moeten ze ­elkaar na een hectische trouwdag in alle rust ­leren kennen.

Tussen de jonge Sally en Mathias lijkt het ­alvast te klikken na een geslaagd huwelijksfeest. Zij trekken naar Fuerteventura. Ook Tine en Ben konden het vanaf het eerste oogcontact goed met elkaar vinden, al gaf Tine te kennen dat Ben niet echt haar type is. Aan hem om daar verandering in te brengen op Lanzarote. Veerle en Nick genieten dan weer van de zon in Gran Canaria. Tot nu toe leken beiden tevreden met hun match, maar Veerle wacht even af om zich bloot te geven aan haar kersverse man.

Vanavond wordt het vooral uitkijken naar Nicolas en Evelien. Hun huwelijksreis start goed met een heerlijk ontbijt en een fijne vlucht naar Tenerife. Maar daar speelt Nicolas al meteen zijn trouwring kwijt. En dat zou weleens een eerste obstakel voor Evelien kunnen zijn.

INFO

Blind Getrouwd

VTM, 20.35 uur