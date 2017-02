Dit zijn de drie mogelijke oorzaken van het treinongeval in Leuven

Leuven - Waarom de passagierstrein van de treinsporen gleed, is nog niet achterhaald. “Er zijn drie mogelijke oorzaken”, zegt spoorexpert ­Herman Welter.

1. Een defect aan de trein

“Een eerste mogelijkheid is dat er een defect is opgetreden aan de trein”, zegt Welter. Zo zou tijdens het rijden de as van een treinstel doorgebroken kunnen zijn, waardoor het voorste treinstel kon ontsporen. Volgens de NMBS was de bewuste trein pas gecontroleerd. “Enkele dagen geleden had de trein nog een onderhoudsbeurt gekregen”, zegt woordvoerder Bart Crols. Een normaal onderhoud, dat op regelmatige tijdstippen gebeurt.

2. Een fout aan de sporen

Volgens verschillende passagiers begon de trein te daveren net nadat die over een wissel was gereden. “De trein bewoog heel hard naar links en rechts”, vertelt passagier Siegfried Evens. “Op zo’n wissel gebeurt dat altijd een beetje, maar nu vlogen we van onze stoel.” Een defect aan de treinsporen kan volgens Welter de oorzaak zijn. “Was de wissel stuk? Was de wissel wel goed gemanipuleerd? Al is er op de luchtbeelden op die plaats niet meteen een wissel te zien.”

3. Een menselijke fout

“De machinist kan niet zo heel veel fout gedaan hebben”, zegt Welter. “Een trein werkt volgens een spoorgeleid systeem: hij moet de sporen volgen. Alleen de snelheid heeft hij in de hand.” Reed de trein dan te snel? Op de bewuste plek mag hij maximaal 40 per uur ­rijden. De ravage suggereert onaangepaste snelheid. Bovendien zijn de sporen op de plek niet uitgerust met ETCS, een systeem waardoor de trein zich aan de maximumsnelheid moet houden. Maar: de passagiers vonden niet dat de trein te snel reed.