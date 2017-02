“Kans dat Preud’homme bij Club Brugge blijft, is kleiner dan vorig seizoen”

Blijft ie of blijft ie niet? Misschien nog meer dan de titelrace zullen de komende maanden in Brugge in het teken staan van de toekomst van Michel Preud’homme. Net als vorig seizoen, toen de trainer van Club Brugge na veel gepraat en bezinning besliste om er nog een jaartje bij te doen. Een scenario dat Brugs voorzitter Bart Verhaeghe deze keer minder mogelijk acht.

Preud’homme ligt nog tot 2019 onder contract in Brugge, maar net als vorig jaar zal hij na het seizoen eind mei beslissen of hij er nog een jaartje bij zal doen.

“Zijn keuze is nu nog niet gemaakt”, gaf Bart Verhaeghe vorige zaterdag tijdens de algemene vergadering van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS) duiding waar hij als gastspreker was uitgenodigd. “Maar ik denk dat de kans dat hij blijft dit seizoen kleiner is dan vorig jaar.”

Pensioen geen optie

Club Brugge kon Preud’homme na de titel overtuigen met het argument “waarom profiteer je nu eens niet van je geleverde werk” maar de coach snakte toen al naar rust. Dit seizoen zou hij bij Club als een Preud’homme light opereren – Preud’homme laat in het begin van de week inderdaad vaker trainingen leiden door zijn assistent Philippe Clement – maar de stress en druk die hij als eindverantwoordelijke draagt, blijft natuurlijk wegen. Preud’homme wil op zijn 58ste vooral meer momenten van rust en ontspanning met zijn familie beleven.

“Als ik met Michel praat, dan vraag ik hem niet wat hij volgend jaar wil doen, maar wel hoe hij zijn professioneel en persoonlijk leven ziet binnen vijf jaar”, vertelde Verhaeghe. “Nu wil hij graag meer rust of meer tijd om te gaan golfen, maar de vraag is wat hij daarna gaat doen.”

Verhaeghe gelooft dus dat zijn trainer nog te jong en te gretig is om het voetbal definitief te verlaten, al weet ook de Brugse voorzitter dat het een haast onmogelijke opdracht wordt om Preud’homme te overtuigen zijn zo verlangde sabbatperiode opnieuw uit te stellen. In dat geval moet Club op zoek naar een nieuwe trainer. “We kennen de markt, maar op dit moment voeren we met niemand gesprekken. Ook niet met Felice Mazzu. Ik sprak met hem tijdens het gala van de Gouden Schoen, maar dat ging vooral over onze wissel tegen zijn Charleroi het weekend voordien (Verhaeghe doelt op de inbreng van Wesley tijdens Club - Charleroi die de thuisploeg op weg zette naar de zege, nvdr.). Misschien moeten we toch nog eens goed nadenken.” (lacht)