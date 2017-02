CLUBNIEUWS. Teodorczyk loopt tegen (domme) schorsing aan, blessurezorgen bij KV Mechelen en Zulte Waregem

Lukasz Teodorczyk scoorde zijn achttiende treffer in de Jupiler Pro League maar de Poolse topschutter liep meteen tegen een domme schorsing aan, waardoor hij er tegen Genk niet bij zal zijn. Bij KV Mechelen en Zulte Waregem was het dit weekend alweer feest maar hadden ze ook (zware) blessurezorgen. Volgens Griekse media scoutte AA Gent tenslotte een 26-jarige Zweedse centrale middenvelder van AEK Athene. Het clubnieuws van maandag 20 februari.

Teodorczyk geschorst tegen Genk na uitstapje in publiek



ANDERLECHT Na 442 minuten zonder doelpunt was het tegen Oostende eindelijk raak voor Lukasz Teodorczyk. Doelpunt nummer achttien was er een zoals Teo er dit seizoen al een paar had gemaakt: zijn lichaam zetten om de verdediger af te houden en trappen. Wat daarna volgde, was nog niet vertoond op de Belgische velden. De Pool liep richting de fans en ging als een rockster aan het stagediven. Even was de topschutter van de wereld. Tot hij weer op de begane grond stond en tegen zijn vijfde gele kaart aanliep. “Dat doelpunt zal een hele opluchting zijn voor Teo”, aldus Leander Dendoncker. “Alleen jammer dat hij nu geschorst is tegen Genk.”

Na de match was Teodorczyk het incident alweer vergeten. Hij ging op de foto met enkele jonge fans en dolde even met ref Delferière die hem een halfuurtje eerder nog een kleine kater had bezorgd.

Door de schorsing van Teodorczyk staat nu al vast dat Kiese Thelin start tegen Genk. Voor de verplaatsing naar Zenit van donderdag liet Weiler nog niet in zijn kaarten kijken. “Ik weet niet of ik tegen Zenit rekening zal houden met zijn schorsing. Daar denk ik de komende dagen wel over na.”(ela)

AA Gent scout Zweedse middenvelder

AA GENT Volgens Griekse media scoutte AA Gent dit weekend Jakob Johansson, de 26-jarige Zweedse centrale middenvelder van AEK Athene. Johansson wordt omschreven als een ‘voetballende nummer zes’ en werd reeds eerder door Gent gescout.

Brecht Dejaegere moest na de opwarming afhaken door een hamstringblessure. “Ik voelde me niet honderd procent en heb dan ook bewust geen risico genomen”, verwees Dejaegere indirect naar het duel van donderdag op Wembley. Ook Moses Simon ontbrak met een adductorenletsel dat hij donderdag opliep in de heenwedstrijd tegen Tottenham. (ssg, bla)

KV Mechelen vreest voor maandenlange revalidatie Kolovos

KV MECHELEN Enorme domper op de zege was de blessure van Dimitris Kolovos. De Griek verdraaide zijn knie na een duel met Galitsios en besefte meteen hoe laat het was. Uitsluitsel volgt nog na een scan vandaag, en een visite morgen bij specialist Geert De Clercq, maar KV vreest dat de voorste kruisbanden van de knie gescheurd zijn en dat hij zes maanden out is.



Cynisch genoeg kan de blessure de kansen op een verlengd verblijf van Kolovos vergroten. De aankoopoptie van 1,5 miljoen euro in het huurcontract met Olympiakos was geen spek voor de bek van KV, maar de club wou dankzij de goeie relatie met de Grieken tot een definitieve deal komen. Allicht gaat de vraagprijs nu sowieso naar beneden. Een andere optie is dat Olympiakos hem laat revalideren in Mechelen en hem nog een seizoen uitleent.(thst, dvd)



Ook Lepoint wellicht lange tijd out bij Zulte Waregem



ZULTE WAREGEM Essevee dreigt na Davy De fauw en Timothy Derijck nog een derde sterkhouder lang tijd te moeten missen. Christophe Lepoint werd op het einde van de eerste helft gewisseld na een contact vroeg in de wedstrijd aan de enkel waar hij ook al eerder langdurig werd aan behandeld.

“Het ziet het er niet goed uit,” zuchtte Dury achteraf. “ Ik noem Lepoint Rambo. Hoe meer hij bloedt, hoe meer pijn hij heeft, hoe sterker hij wordt. Maar vandaag kon hij niet meer verder, en als Lepoint niet meer verder kan, dan moet het erg zijn. Ik vrees het ergste.” Gisteren was er nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessure, een enkeldistorsie wellicht, vandaag moet een echografie uitsluitsel brengen. Maar de kans dat de bekerfinale zonder de ervaring van het trio De fauw-Derijck-Lepoint zal moeten worden afgewerkt, is groot.(mvd, fbu)