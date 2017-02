Geluidshinder luchthaven: Vlaanderen dient nieuw belangenconflict in

Het Overlegcomité heeft maandag na een uurtje onderhandelingen vastgesteld dat er geen consensus is over het dossier over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) kondigde aan dat hij in de komende uren overleg zal hebben met zijn gewestcollega’s.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois kondigde aan dat hij vandaag nog een nieuw belangenconflict zal inroepen. Volgens hem is dat perfect mogelijk, in tegenstelling wat Brussels milieuminister Céline Fremault beweerde. Volgens Bourgeois is het weinig waarschijnlijk dat er in de komende uren nog een akkoord gevonden wordt.