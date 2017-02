Jongeren grijpen nieuwe kans in opleiding verhuizer

Tot voor kort waren ze langdurig werkloos en was hun werkervaring beperkt tot enkele vluchtige uitzendopdrachten. Vandaag zijn 5 jongeren uit de buurt van Genk de fiere ambassadeurs van de verhuisfirma DAC (Genk, Hasselt), nadat ze via een project van Stad Genk, het opleidingsinstituut Ambassador en de verhuisfirma zelf, een vast contract mochten ondertekenen. Een kans die de kersverse verhuizers met beide handen hebben gegrepen.

“We konden heel moeilijk verhuizers vinden die over een rijbewijs C beschikken”, vertelt Senay Usta, coördinator bij DAC Verhuizingen. “Mensen met zo’n rijbewijs zijn overbevraagd en kiezen doorgaans voor een job waarbij ze alleen moeten rijden en zelf geen fysieke arbeid moeten verrichten. We hebben dat probleem aangekaart bij een bezoek van de Stad Genk. Daar waren ze net op zoek naar bedrijven die bereid waren om langdurig werklozen een kans te geven. Onze zaakvoerder Yvo Claassen stond er meteen volledig achter, en zo zijn we aan tafel gaan zitten om een maatgericht project uit te werken. We hebben er tevens Ambassador bij betrokken”.

“Ambassador is een vzw die met middelen van de federale overheidsdienst voor werkgelegenheid (FOD Waso), moet zorgen voor instroom en permanente vorming in de verhuissector”, zegt coördinator Juan Caballero. “We kennen de specifieke vereisten voor deze profielen, zoals flexibiliteit, precisie, klantenservice, enzovoort. Anderzijds weten we om te gaan met de kandidaten, die heel vaak uit kansengroepen komen, zoals jonge werklozen zonder diploma en met allochtone roots. Het is een hele grote uitdaging om net die mensen aan de slag te krijgen, want gezien de vergrijzing en het aantrekken van onze economie, gaan we echt iedereen heel hard nodig hebben om de vacatures te kunnen invullen.”

Straathoekwerk

De kersverse verhuizers zijn heel enthousiast over het opleidingstraject en de job die ze uitvoeren. “We hebben het allemaal heel moeilijk gehad om vast werk te vinden”, zeggen Bodhi Lemmens, Kenzo Sirek, Onur Kalin en Davide Cianci. (Hun vijfde teamgenoot Leander Mulders moest op het moment van het interview zijn examen als chauffeur afleggen). “We waren dan ook heel blij dat we de kans kregen om een erg afwisselende en vast job met werkzekerheid te gaan doen.”

De kandidaten hoorden van het project via hun jobcoach, VDAB of straathoekwerker. “We werken graag in de buitenlucht en konden meteen goed met elkaar opschieten tijdens de de opleiding”, vertellen ze. “Verhuizen is teamwerk. Er komt wel veel meer bij kijken dan we zelf hadden gedacht. Je moet heel voorzichtig zijn, want er zijn vaak dure en breekbare spullen bij. Alles heeft voor de klanten bovendien een grote emotionele waarde. Anderzijds moet je ook heel efficiënt kunnen werken.”

>

>

>