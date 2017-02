Zin in een reisje? Hier ben je het goedkoopst af

Wie graag op reis wil gaan, maar ter plaatse liever niet te veel geld wil uitgeven, is het best af in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Wie graag het geld wil laten rollen, kiest beter voor de Zwitserse stad Zürich, want dat is de duurste bestemming.

Volgens reismaatschappij Hoppa is Sofia de goedkoopste bestemming voor een citytrip. Gemiddeld genomen betaal je het minst voor een dagbezoek aan de Bulgaarse hoofdstad. Om tot die conclusie te komen werd rekening gehouden met de prijs van een hotelovernachting, drankjes, eten, een taxirit en entertainment. Met 44 euro per dag zou je er al een heel eind komen. Bovendien vlieg je er ook nog eens bijzonder goedkoop op.

Deze tien steden zijn het goedkoopst:

1. Sofia (Bulgarije)

2. Caïro (Egypte)

3. Cartagena (Colombia)

4. Boekarest (Roemenië)

5. Antalya (Turkije)

6. Siem Reap (Cambodja)

7. Kiev (Oekraïne)

8. Manilla (Fillippijnen)

9. Mexico City (Mexico)

10. Sliema (Malta)

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de Zwitserse stad Zürich waar je al snel 200 euro nodig hebt om te betalen voor hetzelfde pakket.

Deze tien steden zijn het duurst:

1. Zürich (Zwitserland)

2. New York (VS)

3. Kopenhagen (Denemarken)

4. Oslo (Noorwegen)

5. Stockholm (Zweden)

6. Venetië (Italië)

7. Amsterdam (Nederland)

8. Honolulu (Hawaii)

9. Rome (Italië)

10. Caracas (Venezuela)

Om een compleet plaatje te krijgen, bracht Hoppa ook in rekening waar je het minst betaalt voor een pintje. Het goedkoopst ben je af in Manilla of Siem Reap waar 80 cent al volstaat, gevolgd door Peking. Het duurste bier staat op de kaart in Doha, waar je om en bij de 7 euro moet neertellen, gevolgd door Oslo en Dubai.