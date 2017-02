Galamatch Gent en Europees bezoek voor De Bruyne: dit staat er deze week op het programma

Maar liefst 20 wedstrijden worden er afgewerkt op dinsdag, woensdag en donderdag in de Champions League en de Europa League. Om ervoor te zorgen dat u door de bomen het bos nog ziet, zetten we alles netjes op een rijtje. De Europese galamatch van AA Gent tegen Tottenham springt natuurlijk het meest in het oog, daarnaast staan ook onder meer Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco voor een belangrijke week.

Dinsdag: Champions League met De Bruyne en Carrasco

Op dinsdag staan er weer twee topaffiches op het programma in de Champions League.trekt met Atlético Madrid naar Leverkusen. Atlético is bezig aan een goede reeks in de Spaanse competitie en won afgelopen weekend zijn derde wedstrijd op rij. Dat was mede dankzij Carrasco, die voor de tweede week op rij scoorde . Leverkusen draait een flauw seizoen in de Bundesliga en staat pas achtste. Het wordt ook afwachten of ex-Genkenaaropnieuw mag spelen, sinds zijn debuut begin februari kwam hij niet meer in actie bij Leverkusen.

Manchester City krijgt de Franse topclub Monaco op bezoek. Na een aarzelend begin staat Monaco tegenwoordig aan de leiding in de Ligue 1, dankzij de heropstanding van. Hij scoorde al 16 keer dit seizoen in Frankrijk. De Colombiaan kende een mislukte passage in de Premier League, maar zal tegen City ongetwijfeld uit zijn op revanche. Zijn verleden bij grote rivaal Manchester United zal daar natuurlijk ook voor iets tussenzitten...wordt uiteraard aan de aftrap verwacht,moest dit weekend opnieuw geblesseerd afhaken bij de Citizens.

Woensdag: Lichtpuntje voor Leicester, overbodige return voor Fellaini

Voorstaat woensdag de wedstrijd van het jaar op het programma. Figuurlijk dan toch, want de Champions League is het enige lichtpunt voor de Foxes dit seizoen. De landskampioen van Engeland blijft worstelen in de Premier League en heeft nog slechts één puntje overschot op een degradatieplaats.

Tegen Europa League-winnaar Sevilla kan Leicester echter een nieuw hoofdstuk schrijven van het sprookje, al wordt de Spaanse verplaatsing wel andere koek dan wedstrijden tegen Kopenhagen, Porto of Club Brugge... Sevilla schittert weer in de Primera Division en staat knap derde, op slechts drie punten van Real Madrid. De tweede Champions League-wedstrijd op woensdag is Porto - Juventus. Laurent Depoitre wordt niet aan de aftrap verwacht bij Porto.

Er wordt woensdag ook gespeeld in de Europa League. Zo speelt Fenerbahce de terugwedstrijd tegen Krasnodar, nadat de Russen thuis wonnen met 1-0 en staat PAOK tegen Schalke voor een onmogelijke opdracht na de 0-3 nederlaag thuis. Onze ogen zijn echter vooral gericht op, die met Manchester United naar Frankrijk trekt. De Red Devils spelen de terugmatch tegen Saint-Etienne en Marouane Fellaini lijkt te kunnen rekenen op speelminuten.

Na de 3-0 pandoering in de heenmatch op Old Trafford kan José Mourinho namelijk wat spelers rust gunnen. Zo komen er plaatsjes vrij in de basis voor enkele bankzitters, zoals Fellaini, Rashford en Young. Alle ogen zullen echter weer gericht zijn op de familie Pogba, want Paul neemt het opnieuw op tegen broer Florentin.

Donderdag: Gala-avond Gent, lastige verplaatsing Anderlecht en spanning bij Genk

Tottenham - Gent is natuurlijk de blikvanger van deze week. De Buffalo’s trekken naar het mythische Wembley-stadion in Londen, want het stadion van Tottenham wordt momenteel grondig verbouwd. Gent reist richting Engeland met een knappe 1-0 stuntzege uit de heenmatch in de achterzak, dus Hein Vanhaezebrouck kan mogelijk nog eens stunten met Gent op het Europese toneel. Al hoopt de trainer van Gent eigenlijk op een 5-0 pandoering...

Gent moet uitkijken voor Harry Kane, de spits van Tottenham tankte dit weekend heel wat vertrouwen in FA Cup. Kane scoorde een hattrick tegen Fulham en zorgde er zo eigenhandig voor dat Tottenham de kwartfinale bereikte. Dat deed hij tweemaal op assist van Eriksen en ééntje op aangeven van Dele Alli. Geven de toppers van Tottenham nu wel thuis tegen KAA Gent?

Anderlecht boekte vorige week al een knappe 2-0 overwinning , maar vergat Zenit in de tweede helft definitief uit te tellen met een derde goal. 2-0 is altijd een linke uitslag, dus zal Anderlecht nog aan de bak moeten in het koude Rusland. Gelukkig heeft Zenit geen competitiewedstrijd in de benen, de Russische competitie ligt nog steeds stil en begint pas opnieuw in maart.

Toch zou de verplaatsing naar Rusland geen moeilijkheden mogen opleveren voor paars-wit. Zenit toonde zich in Brussel een schim van de topploeg van weleer en kreeg kansjes die op één hand te tellen waren. Anderlecht daarentegen scoorde weer vier keer tegen Oostende en verkeert in topvorm. Vooral dan Youri Tielemans, die de hoofdpunten haalde met twee pareltjes. Eéntje met links en ééntje met rechts, hopelijk kan hij die prestatie donderdag herhalen.

Genk staat voor de moeilijkste wedstrijd van de drie Belgische ploegen. De Limburgers speelden 2-2 gelijk in Roemenië , maar zijn nog lang niet klaar met Astra Giurgiu. De Roemeense ploeg toonde zich mentaal ijzersterk, want het keerde tweemaal terug na een achterstand.

Astra tankte dit weekend ook vertrouwen na een knappe 1-0 zege tegen competitieleider FC Viitorul. Genk daarentegen raakte niet voorbij Charleroi (1-1) en dat gelijkspel zal vooral mentaal aangekomen zijn. Alejandro Pozuelo miste vanop de stip een penalty, en zo liet Genk een grote kans liggen om over Charleroi naar de felbegeerde zesde plaats te springen.

De andere Europa League-wedstrijden op donderdag:

AS Roma - Villareal (heenmatch 4-0)

Fiorentina - Mönchengladbach (heenmatch 1-0)

Ajax - Legia Warschau (heenmatch 0-0)

Lyon - AZ Alkmaar (heenmatch 4-1)

APOEL - Athletic Bilbao (heenmatch 2-3)

Besiktas - Hapoel Beer Sheva (heenmatch 3-1)

Kopenhagen - Ludogorets (heenmatch 2-1)

Osmanlispor - Olympiakos Piraeus (heenmatch 0-0)

Shakhtar Donetsk - Celta Vigo (heenmatch 1-0)

Sparta Praag - FK Rostov (heenmatch 4-0)