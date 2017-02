Egyptische rechtbank bevestigt: elf beklaagden krijgen doodstraf voor voetbalgeweld

Een Egyptische rechtbank heeft ook in beroep vastgehouden aan zware straffen voor elf beklaagden die terechtstaan voor zwaar voetbalgeweld in 2012. Daarbij lieten toen 74 mensen het leven. De doodstraf voor de elf werd maandag bevestigd.

Maandag boog het Egyptische Hof van Cassatie zich over het lot van elf beklaagden die reeds in 2015 tot de doodstraf werden veroordeeld voor zware rellen in een voetbalstadion in Port-Saïd op 1 februari 2012. Zij kregen te horen dat hun beroep tegen de doodstraf werd verworpen. Daarnaast werd een gevangenisstraf van vijf jaar bevestigd voor vijf anderen, onder wie de plaatselijke politiecommissaris en andere mensen die instonden voor de veiligheid tijdens de wedstrijd in de Egyptische eerste klasse.

Twintig andere beklaagden werden wel vrijgesproken voor feiten gaande van poging tot doodslag, diefstal en vandalisme.

Tijdens de rechtszaak in 2015 stonden in totaal 72 mensen terecht. Een van de elf ter dood veroordeelden is sindsdien op de vlucht.