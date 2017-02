“Matige invalbeurt”, kreeg Tielemans te horen van ploegmaat na demonstratie in Oostende

Youri Tielemans besliste de topper in Oostende met twee geniale afstandsschoten in twee minuten. Anderlecht lag onder tegen Oostende, maar blijft op kop dankzij zijn 19-jarige aanvoerder, die heel Europa opnieuw deed watertanden. “Die Tielemans, dat is toch een ander niveau”, stak tegenstander Sebastien Siani zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Matige invalbeurt”, kreeg hij echter te horen van één van zijn ploegmaats...