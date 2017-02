Chelsea-coach legt uit waarom Batshuayi ook in de beker niet mocht spelen

Chelsea plaatste zich afgelopen weekend voor de kwartfinale in de FA Cup na een 0-2 zege tegen Wolverhampton Wanderers, maar deed dat verrassend genoeg zonder Michy Batshuayi. De spits was tot zaterdag altijd zeker van een basisplaats in de FA Cup, maar bleef dit weekend 90 minuten op de bank. Na afloop werd Chelsea-coach Antonio Conte dan ook om uitleg gevraagd, maar die reageerde met een duidelijke boodschap...

“Het was vandaag belangrijk om opnieuw te spelen met Diego Costa, Eden Hazard en Willian (zijn drie eerste keuzes qua aanvalslinie, red.). Vergeet niet, het is mijn doel om wedstrijden te winnen. Niet om alle spelers gelukkig te maken. Nogmaals: het is belangrijk dat ik de juiste keuzes maak. Misschien krijgt Michy wel zijn kans in een andere wedstrijd”, keek Conte al vooruit.

Het is natuurlijk logisch dat Diego Costa de eerste keuze van Conte is en blijft. De Spanjaard speelt een topseizoen en scoorde al vijftien doelpunten voor competitieleider Chelsea. Nu de Blues ook in de FA Cup bij de laatste acht zitten, wil Conte alles op alles zetten om de dubbel te winnen. Dat is echter ten koste van Michy Batshuayi, die dit seizoen nog geen 500 minuten speelde bij Chelsea. Daar waren vooral invalbeurten bij, in totaal kwam invaller Batsman al in 21 wedstrijden in actie. Ter vergelijking: Diego Costa speelde al 2231 minuten (in 27 matchen) bij de Blues...