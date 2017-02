Lommel United krijgt geen herkansing op het veld van Tubeke

Brussel - De competitiewedstrijd Tubeke-Lommel United (2-0) van de 23e speeldag in de Proximus League (1B) wordt niet herspeeld. Dat heeft het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag laten weten. De Limburgers wilden de match laten herspelen na een onterecht rode kaart.

Lommel United voelt zich bekocht door scheidsrechter Denis Vanbecelaere, die Christophe Bertjens na een halfuur en bij een 1-0 stand onterecht een rode kaart onder de neus had geduwd na het betere acteerwerk van Andrei da Silva Camargo. De Braziliaanse verdediger van Tubeke liep tegen Bertjens aan, maakte een beweging met het hoofd en ging vervolgens theatraal tegen de vlakte. Vanbecelaere baseerde zich voor zijn beslissing op het signaal van vierde official Alho-Guerreiro, die dacht dat Bertjens een kopstoot uitdeelde.

De rode lantaarn van de Proximus League maakte gewag van een verkeerde toepassing van de spelregels en eiste de match van 20 januari te laten herspelen. Het Bureau Arbitrage schrijft de scheidsrechterlijke fout echter toe aan de beoordeling van scheidsrechter Vanbecelaere.

Lommel United kan nog in beroep gaan bij de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal, al ziet de club allicht van die procedure af. De Limburgers dienden ook een klacht in na de verloren thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (0-1). In die competitiewedstrijd van 3 februari werd Lommel eerst een doelpunt ontzegd, waarna Ilombe Mboyo in de slotminuten vanuit buitenspelpositie scoorde. Die klacht werd echter onontvankelijk verklaard, omdat ze niet volgens de geijkte procedure werd ingediend.