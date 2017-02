Op 18 maart staat de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem op het programma, maar in Zulte en Waregem lijken ze gerust op de afloop. Comedian Han Solo verzamelde de burgemeesters van Zulte en van Waregem na een plaagstoot van collega en Oostendenaar Sebastien Dewaele (bekend van Eigen Kweek). Het drietal is zeker dat Zulte Waregem de beker zal winnen, en wilde dat nu al vieren... door in de Gaverbeek te springen. Het vel van de beer verkopen voor hij geschoten is, heet zoiets.