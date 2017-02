Beslissing van het BAS over Waalse derby is slecht nieuws voor Standard

Het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, heeft een beslissing genomen over de gestaakte Waalse derby. Het betekent slecht nieuws voor Standard met het oog op Play-off 1, want zowel Standard als Charleroi krijgen nul punten voor de wedstrijd. “Standard de Liège zal de tijd nemen om de motivatie van deze beslissing te bestuderen en zal zich in de komende dagen uitspreken over de actie die ze eventueel zullen ondernemen met betrekking tot deze zaak”, stelt Standard in een persbericht...

Standard hoopte op de drie punten van de wedstrijd tegen Charleroi. De Rouches stonden op een 1-3 voorsprong op het veld van Charleroi, maar de wedstrijd werd negen minuten voor het einde definitief stilgelegd door scheidsrechter Serge Gumienny. Hij moest de match al voor een derde keer stilleggen nadat de supporters van Standard amok bleven maken. Ze gooiden voor de derde keer bommetjes en aanstekers op het veld.

De Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie legde Standard op 15 december één match achter gesloten deuren op en maakte bovendien de voorwaardelijke sanctie van 2 maart (match achter gesloten deuren) effectief. Daardoor zouden de Luikenaars twee matchen in een leeg Sclessin moeten afwerken. Charleroi werd voorwaardelijk gestraft met een thuiswedstrijd achter gesloten deuren. Hoewel de 1-3 eindstand behouden bleef, kregen noch Standard noch Charleroi punten. Beide clubs moesten ook de maximumboete van 5.000 euro neertellen.

De Rouches kondigden toen meteen aan beroep aan te tekenen bij het BAS, dat beroep werd op 31 januari behandeld. De club vond dat het bondsreglement (artikel 1917.3) niet correct geïnterpreteerd werd. Standard schoof de verantwoordelijkheid voor de definitieve stillegging in de schoenen van de fans van Sporting Charleroi.

Streep door de rekening

Maandag viel de beslissing. “Standard de Liège nam vandaag kennis van de beslissing van het BAS inzake de incidenten tijdens de match Charleroi-Standard op 4 december”, klinkt het. “Standard de Liège zal de tijd nemen om de motivatie van deze beslissing te bestuderen en zal zich in de komende dagen uitspreken over de actie die ze eventueel zullen ondernemen met betrekking tot deze zaak”, aldus de Luikenaars. Ze kunnen nog naar de burgerlijke rechtbank trekken, al is die piste in strijd met het intern reglement van de Pro League.

De beslissing van het BAS is een streep door de rekening van Standard. De Rouches hadden op de drie punten gehoopt, want dan zou het terug volop meedoen in de strijd om Play-off 1. Nu blijft Standard op 37 punten, dat zijn er zeven minder dan... Charleroi op plaats zes.

Geen match achter gesloten deuren

Wel één lichtpuntje voor Standard: de sanctie om matchen achter gesloten deuren te spelen, werd teniet gedaan. Normaal had Standard twee matchen achter gesloten deuren moeten afwerken. Die sanctie was eerst voorwaardelijk, maar werd later effectief. Beide clubs moesten ook de maximumboete van 5.000 euro neertellen.