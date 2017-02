Dit waren de meest opvallende tifo’s in België...

De Ultras van Standard zorgden gisteren tegen Gent voor een indrukwekkende tifo naar aanleiding van hun 20ste verjaardag. De spanwijdte bedroeg maar liefst 60 bij 30 meter en was daarmee de allergrootste tifo ooit in een Belgisch stadion. Toch moeten de andere clubs niet onderdoen. Ook zij schudden al enkele meesterwerken uit hun mouw. Een overzicht.

De Ultras van Standard hebben alle andere ploegen overklast met de grootste tifo ooit in een Belgisch stadion. Ze werkten een jaar (!) aan hun levensgroot spandoek. Gisteren ontrolden ze maar liefst drie verschillende tifo’s. Toch moeten ook de andere clubs in België niet onderdoen.

Onthulling nieuw logo

De supporters kregen de eer om het nieuwe logo van Genk te onthullen. Foto: Photo News

Vorig jaar onthulde KRC Genk via een tifo het nieuwe logo van de club in de wedstrijd tegen Anderlecht. Daar hoorde ook vuurwerk bij. De tifo werd aangenaam onthaald, maar op het logo zelf waren de reacties gemengd.

Tifo’s voor de derby tussen Genk en STVV

De blauwe smurf vermorzelt de gele kanarie volgens de Genk-fans. Foto: BELGA

Twee jaar later komt Tweety terug in een tifo van de STVV-supporters voor aanvang van de wedstrijd tegen Genk. Foto: BELGA

De Limburgse derby was ook al het toneel voor enkele mooie tifo’s waarbij de rivaliserende fans elkaar uitdaagden. In 2015 ontrolden de Genk-fans een tifo waarbij de blauwe smurf de gele kanarie vermorzelde, twee jaar later kwam het antwoord van de Truienaars: “Only the real ones survive.”

Anderlecht: Brussel is onze trots

De Anderlecht-fans met een steunbetuiging aan Brussel naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart. Foto: Photo News

Boven u schijnen voor altijd 32 eeuwige sterren. Dat was de boodschap van de Anderlecht-fans aan Brussel. Foto: isosport

In april van vorig jaar ontrolden de Anderlecht-fans één van de meest ontroerende tifo’s in België voor de wedstrijd tegen Genk. Op het doek stond te lezen: ‘Mijn mooi Brussel, boven u schijnen voor altijd 32 eeuwige sterren.’ Paars-wit wilde Brussel een hart onder de riem steken na de aanslagen van 22 maart en herdacht de slachtoffers met een mooie tifo en een minuut stilte.

Brugge: over heel het stadion

Tijdens de wedstrijd tussen Brugge-Standard vormden de Club Brugge-fans over heel het stadion een tifo. Foto: Isosport

Ook de Blue Army van Club Brugge is gekend omwille van zijn meesterwerken. In 2014 vormden ze over heel het stadion een tifo, wat mooie beelden opleverde want het spektakel werd gefilmd door een drone.

Dronebeelden van de tifo. Video: YouTube

Choquerende tifo’s bij Standard-Anderlecht

In 2015 beeldden de Standard-fans de clown Pennywise uit de film ‘it’ af waarbij hij een vlag van Anderlecht opeet. Foto: Photo News

Deze tifo choqueerde heel België toen de Standard-supporters ex-sterkhouder Steven Defour vurig verwelkomden. Foto: BELGA

Hoewel Standard dit weekend uitblonk met een mooie grote tifo tegen Gent, zorgde de Belgische clasico al vaak voor wansmakelijke spandoeken. Het meest gekend is dat van in 2016 toen ex-speler Steven Defour getrakteerd werd op een misselijkmakende tifo waarbij Freddy Krüger (figuur uit bekende horrorfilms) hem onthoofde. Toeval of niet, Defour zou later in die wedstrijd rood pakken toen hij een bal in de tribunes kegelde.