Zo ziet het spannende parcours voor jubileumeditie E3 Harelbeke eruit

De 60e editie van de E3 Harelbeke is maandagmiddag officieel voorgesteld in Harelbeke. Vorig jaar al werd het aantal hellingen van 17 naar 15 herleid en de koers gevoelig ingekort naar om en bij de 200 kilometer. Voor deze jubileumeditie van vrijdag 24 maart is dat niet anders. Er wachten de renners 15 hellingen en 206,1 kilometer wedstrijd.

“Het parcours van dit jaar is, op uitzondering van enkele details na, een soort blauwdruk van het jaar 2016 geworden”, stelt koersdirecteur Philippe Vermeeren. “De eerste helling van de dag, de Katteberg, volgt na amper 30 kilometer koers. Na de tweede beklimming, La Houppe, volgen de hellingen elkaar zeer snel op. Ik zie dan ook een zeer gebalde finale voor mij, één die zelfs zal ingaan de laatste 85 kilometer van de finish.”

Minder wedstrijdkilometers

“Naast onze vijftien hellingen zetten wij ook nog eens 16 kilometer kasseien op het menu. Het is de laatste tijd onze bedoeling het aantal wedstrijdkilometers te beperken tot om en bij de 200 kilometer. Dit jaar zijn het er 206,1 geworden. We willen zo de spankracht blijven behouden. De laatste helling, de Tiegemberg, situeert zich op 20 kilometer van de finish. Meteen kennen we op de Stasegemsteenweg de opvolger van de Pool Michal Kwiatkowski die het toen haalde van Peter Sagan en Ian Stannard”.

“Wat betreft het deelnemersveld staan alle achttien WorldTour-ploegen aan de start. De rest wordt opgevuld met de vier Belgische professioneel continentale ploegen zoals Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, WB-Veranclassic en Veranda’s Willems-Crelan. Daarnaast kregen ook nog Fortuneo-Vital Concept, Gazprom-Rusvelo en Roompot-Nederlandse Loterij een wildcard”, besloot Vermeeren.