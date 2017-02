Opmerkelijk: Lierse verkoopt zes dagen voor beslissende match sterkhouder

Lier - In de week van de waarheid voor de periodetitel in de Proximus League heeft Lierse SK een van zijn sterkhouders verkocht. Ayub Masika verkast naar de Chinese tweedeklasser Beijing Renhe Football Club. Nog wat opmerkelijker: die club is eigendom van de broer van de Chinese Xiu Li Hawken. En dat is dan weer de eigenares van KSV Roeselare, de tegenstander van Lierse (als het de periodetitel wint) in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League...

“Lierse beseft dat de timing voor een uitgaande transfer niet ideaal is, maar het aanbod van de Chinese club betekende een serieuze meerwaarde en is ook belangrijk voor de financiële stabiliteit van de club”, klinkt het bij de Pallieters. “Daarnaast is het ook voor de speler een mooie opportuniteit die de club hem niet wil ontnemen.”

“Lierse wil tenslotte ook nog benadrukken dat deze transfer niks afdoet aan de sportieve ambities van de club, waarbij de focus nog steeds ligt op de wedstrijd van komende zondag en het eventueel behalen van de finalewedstrijden voor de mogelijke promotie naar 1A.”

Masika werd begin juli vorig jaar overgenomen van Racing Genk. Door de goede prestaties van de Belgisch-Keniaanse flankaanvaller dit seizoen kwam hij in het vizier van de Chinese club. Bij tweedeklasser Beijing Renhe speelt ook onder meer Nikica Jelavic.