Dakloze man heeft vaste job te pakken en zijn reactie is goud waard.

Aaron Doyle uit Birmingham heeft vrijdag een kort maar hartverwarmende moment op Facebook geplaatst. Een bewakingscamera van het bedrijf Central RPL kon filmen hoe een dakloze man zijn vreugde niet kon onderdrukken nadat hij een vaste job aangeboden kreeg. Om wie het precies gaat, is niet geweten.

Volgens Doyle verblijft hij momenteel in een opvangcentrum in de Engelse stad Wolverhampton en krijgt de man elke dag voedsel in een kerk. Nadat hij bij het bedrijf eerst een proefperiode achter de rug had, kreeg hij vrijdag het geweldige nieuws te horen. “Zijn reactie toen hij vertrok was goud waard”, schreef Doyle nog bij de video. “Ondanks dat hij vrijwel niets heeft, biedt hij toch elke ochtend zijn reep chocolade en wat koffie aan aan zijn collega’s. Intussen zagen al meer dan een miljoen mensen de virale beelden.