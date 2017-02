Deze ‘dinosaurus’ legde geen eieren en dat speelde in haar voordeel

De Dinocephalosaurus - beter bekend als ‘reptiel met een vreselijk hoofd’- is het eerste lid van zijn groep gewervelden dat geen eieren legde. Dat ontdekten paleontologen na de vondst van een fossiel in China. Het gaat om een Dinocephalosaurus met een embryo in de buik.

Hoe zag de Dinocephalosaurus er precies uit?

De Dinocephalosaurus had van alle dieren die ooit geleefd hebben een van de langste nekken tegenover zijn lichaamslengte. Het exemplaar dat paleontologen terugvonden in China was naar schatting 4 meter lang, de nek had een lengte van 1,7 meter.

Andere opmerkelijke uiterlijke kenmerken waren een kleine kop, een mond met grote hoektanden en vinnen die op peddels leken.

Opmerkelijke vondst

De embryo die te zien is in de buikholte van de Dinocephalosaurus is opmerkelijk. Hierdoor is hij namelijk de eerste van z’n soort die levendbarend is en van wie de jongen dus levend geboren worden. De andere archosauromorfen (waaronder vogels, krokodillen en uitgestorven vliegende reptielen) leggen eieren.

“Het feit dat in het fossiel een embryo te zien is, verandert ons beeld van de evolutie van het voortplantingssysteem van de gewervelden”, zei Jun Liu van de universiteit van Hefei in China, een van de auteurs van de studie aan het persbureau AFP.

Voordeel voor de Dinocephalosaurus

Doordat de Dinocephalosaurus eieren legde kon het reptiel zijn volledige leven in zee doorbrengen. In tegenstelling tot zeeschildpadden moesten ze de zee niet verlaten om eieren te leggen op het land. De eieren van zeeschildpadden worden namelijk dikwijls opgegeten door landroofdieren. Ook eens de schildpadjes uit hun ei gekomen zijn worden ze vaak op weg naar de zee onderschept.

Een foetus of opgeslokte vis?

Er was even twijfel of het wel degelijk om een foetus ging. In veel fossielen blijft de maaginhoud, zoals volledig intacte vissen, bewaard. En ook het fossiel van deze Dinocephalosaurus had resten van een straalvinnige vis in haar maag. Onderzoekers konden echter afleiden dat het wel degelijk om een foetus gaat. Eerst en vooral lag het in een opgekrulde positie, iets wat typisch is voor embryo’s van gewervelden. Het rugje was bovendien gebogen en het kopje lag met zijn kop naar boven. Opgeslokte dieren liggen meestal met hun kop naar achteren. Een roofdier eet zijn prooi namelijk eerst met de kop op, omdat het dier zo makkelijker door de keel glijdt.