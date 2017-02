Victor Vazquez vindt dan toch onderdak bij nieuwe club

De Spaanse middenvelder Victor Vazquez heeft met het Canadese Toronto FC uit de Major League Soccer (MLS) een nieuwe werkgever gevonden. De dertigjarige voormalige smaakmaker van Club Brugge kon er transfervrij tekenen, nadat hij zijn contract bij het Mexicaanse Cruz Azul had laten ontbinden.

Vazquez werd in januari vorig jaar door Cruz Azul overgenomen van Club Brugge, maar in de Mexicaanse competitie vond de door knieproblemen geplaagde middenvelder nooit zijn draai. In 23 wedstrijden geraakte hij er niet verder dan een doelpunt en een assist en de laatste maanden kwam hij helemaal niet meer aan de bak. Zijn laatste basisplaats dateert al van begin augustus, zijn laatste speelminuten van oktober. In de wintermercato werd hij een tijdje aan Standard Luik gelinkt, tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. Toronto hapte wel toe en dus kan de Spanjaard komend seizoen in de MLS aan de slag. Dat Vazquez nog steeds een dure vogel is, valt af te leiden uit het feit dat de club Targeted Allocation Money moet gebruiken om de overgang af te ronden. In de MLS wordt er gewerkt met een loonplafond, spelers mogen er jaarlijks maximaal 457.500 dollar (417.846 euro) verdienen. Met het Targeted Allocation Money kan een club een deel van het loon betalen, waardoor het maximumbedrag niet overschreden wordt.

De technisch vaardige Vazquez verruilde in 2011 FC Barcelona voor Club Brugge. Twee seizoenen geleden won hij met blauw-zwart de Belgische beker, werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en eindigde hij tweede in het referendum van de Gouden Schoen (achter Dennis Praet).